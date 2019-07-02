ديوان المراقبة يشارك باجتماع الإنتوساي في طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - طوكيو

رأس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري وفد الديوان المشارك في اجتماع لجنة بناء القدرات المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) للعام 2019 المنعقد في طوكيو باليابان ويستمر حتى 30 شوال 1440. وتأتي مشاركة الديوان في الاجتماع بصفته يرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية (الإنتوساي).

ويناقش الاجتماع موضوعات عدة، منها: أهمية الاستقلال واتباع المعايير المهنية الدولية في رفع مستوى جودة أداء مستوى منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، ودور تلك الأجهزة في تقديم قيمة مضافة للأجهزة الحكومية المشمولة برقابتها.

وتستمر اجتماعات لجنة بناء القدرات لثلاثة أيام تنتهي يوم الأربعاء 30 شوال، ويتبعها يوم الخميس 1 ذو القعدة اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي والمانحين، التي تقوم بالإشراف على تطبيق مذكرة تفاهم بين منظمة الإنتوساي وعدد من المؤسسات المالية والأجهزة التنموية، تهدف إلى دعم البرامج والمشاريع التطويرية للأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية. ويرأس رئيس ديوان المراقبة العامة جانب الإنتوساي في هذه اللجنة التوجيهية، في حين يرأس البنك الدولي جانب الجهات المانحة.