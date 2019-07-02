أكبر 10 شركات يابانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اليابان موطن لعدد من الشركات الكبيرة، من حيث الإيرادات وكذلك عدد الموظفين. وتعد هذه الشركات أيضا من أكثر الشركات نجاحا في العالم، وذلك بفضل المنتجات والخدمات التي تقدمها لعملائها في جميع أنحاء العالم. فيما يلي أبرز 10 شركات يابانية عملاقة.
تويوتا
شركة كبرى متعددة الجنسيات لصناعة السيارات، لديها 522 فرعا
تاريخ الإنشاء:1937
المقر الرئيسي: طوكيو اليابان
الصناعة: مركبات، الإنسان الآلي، خدمات مالية، التقنية الحيوية
منتجاتها: السيارات، والمركبات الفاخرة والمركبات التجارية والمحركات
العائدات: 29,379,510 ينات
عدد الموظفين: 369,124
مجموعة ميتسوبيشي المالية
هي واحدة من الشركات الرائدة في مجموعة ميتسوبيشي، وتعد أكبر مجموعة مالية في اليابان، مع أصول تبلغ 2.5 تريليون دولار. كما تعد ثاني أكبر شركة قابضة للبنوك في العالم بقيمة سوقية تقدر بنحو 77.7 مليار دولار
2005
طوكيو، اليابان
الخدمات المصرفية والمالية
الخدمات الشخصية البنكية، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الاستثمارية، إدارة الاستثمار، إدارة الثروة، الرهن العقاري، بطاقات الائتمان
4.495 تريليونات ين
106,800
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية
ثالث أكبر بنك في اليابان. تقدر أصولها بحوالي 1.8 تريليون دولار وتعتبر واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم
2002
طوكيو، اليابان
الخدمات المصرفية والمالية
الخدمات الشخصية البنكية، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الاستثمارية، إدارة الاستثمار، إدارة الثروة، الرهن العقاري، بطاقات الائتمان
3.812 تريليونات ين
73,000
نيبون تلجراف أند تلفون
تعد شركة الاتصالات اليابانية واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات، بقيمة تقدر بـ 61 مليار دولار. تمتلك الحكومة اليابانية حوالي ثلث أسهم الشركة، على الرغم من أنها مدرجة كشركة خاصة
1985
طوكيو، اليابان
الاتصالات
خط الهاتف الثابت، هاتف محمول، موجة عريضة، التلفزيون الرقمي، تلفزيون الانترنت، خدمات تكنولوجيا المعلومات والشبكات
11.39 تريليون ين
274,844
هوندا
من أكبر الشركات في اليابان وإحدى الشركات الرائدة في صناعة الدراجات النارية في العالم بأسره. وتنتج حوالي 14 مليون محرك سنويا، وقد نمت لتصبح ثاني أكبر منتج للسيارات اليابانية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 63 مليار دولار
1946
طوكيو، اليابان
السيارات والشاحنات والمحركات
السيارات والشاحنات والدراجات النارية والدراجات الصغيرة والمولدات الكهربائية والروبوتيات والمعدات البحرية والطائرات والمحركات النفاثة والمعدات
14.60 تريليون ين
208,399
سوفت بانك
يعد ضمن أكبر 86 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 91.2 مليار دولار.
1981
طوكيو، اليابان
تكتل
الاستثمار في الانترنت، أشباه الموصلات، انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، التجارة
8.90 تريليونات ين
68,402
مجموعة ميزوهو المالية
تعد مجموعة ميزوهو (MHFG) ثالث أكبر مجموعة مصرفية قابضة في اليابان بأصول تتجاوز قيمتها تريليوني دولار. إنها ضمن أكبر 60 شركة في العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 48.7 مليار دولار
2001
طوكيو، اليابان
الخدمات المصرفية والمالية
بطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية للمستهلكين، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات العالمية، والتحليل المالي، والأسهم الخاصة
1.450 تريليون ين
56,375
نيسان
سادس أكبر مصنع للسيارات في العالم، وهي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في اليابان والصين والمكسيك وروسيا. تقدر قيمتها السوقية بحوالي 40.2 مليار دولار
1914
صناعة المركبات
شاحنة، سيارة
11.38 تريليون ين
142,925
مجموعة ميتسوبيشي
شركة متنوعة لديها اهتمامات في مجالات الطاقة والآلات والمصارف والمواد الغذائية والكيماويات والتمويل، القيمة السوقية تصل إلى حوالي 30.5 مليار دولار
1918
شركة تجارية عامة
الخدمات المالية، الآلات والسيارات، المواد الكيميائية، أعمال بناء، طاقة، فلز، أطعمة، بضائع المستهلكين
5,206,873 ينا
81
هيتاشي
واحدة من أكبر وأنجح الشركات في اليابان. يتم تصنيف منتجاتها الالكترونية بدرجة عالية، وقد أعطت اهتماماتها المتنوعة للشركة قيمة سوقية تقدر بحوالي 36.2 مليار دولار
1910
شركة تجارية عامة
بطاريات، مكيفات هوائية، تلفزيونات، أجهزة هواتف نقالة، معدات سكك حديدية، أقراص صلبة، سلالم كهربائية، خدمات استشارات مالية، أجهزة الرعاية الطبية
9.162 تريليونات ين
303,887
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.