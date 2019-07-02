أكبر 10 شركات يابانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اليابان موطن لعدد من الشركات الكبيرة، من حيث الإيرادات وكذلك عدد الموظفين. وتعد هذه الشركات أيضا من أكثر الشركات نجاحا في العالم، وذلك بفضل المنتجات والخدمات التي تقدمها لعملائها في جميع أنحاء العالم. فيما يلي أبرز 10 شركات يابانية عملاقة.

تويوتا

شركة كبرى متعددة الجنسيات لصناعة السيارات، لديها 522 فرعا

تاريخ الإنشاء:1937

المقر الرئيسي: طوكيو اليابان

الصناعة: مركبات، الإنسان الآلي، خدمات مالية، التقنية الحيوية

منتجاتها: السيارات، والمركبات الفاخرة والمركبات التجارية والمحركات

العائدات: 29,379,510 ينات

عدد الموظفين: 369,124

مجموعة ميتسوبيشي المالية

هي واحدة من الشركات الرائدة في مجموعة ميتسوبيشي، وتعد أكبر مجموعة مالية في اليابان، مع أصول تبلغ 2.5 تريليون دولار. كما تعد ثاني أكبر شركة قابضة للبنوك في العالم بقيمة سوقية تقدر بنحو 77.7 مليار دولار

2005

طوكيو، اليابان

الخدمات المصرفية والمالية

الخدمات الشخصية البنكية، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الاستثمارية، إدارة الاستثمار، إدارة الثروة، الرهن العقاري، بطاقات الائتمان

4.495 تريليونات ين

106,800

مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية

ثالث أكبر بنك في اليابان. تقدر أصولها بحوالي 1.8 تريليون دولار وتعتبر واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم

2002

طوكيو، اليابان

الخدمات المصرفية والمالية

الخدمات الشخصية البنكية، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الاستثمارية، إدارة الاستثمار، إدارة الثروة، الرهن العقاري، بطاقات الائتمان

3.812 تريليونات ين

73,000

نيبون تلجراف أند تلفون

تعد شركة الاتصالات اليابانية واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات، بقيمة تقدر بـ 61 مليار دولار. تمتلك الحكومة اليابانية حوالي ثلث أسهم الشركة، على الرغم من أنها مدرجة كشركة خاصة

1985

طوكيو، اليابان

الاتصالات

خط الهاتف الثابت، هاتف محمول، موجة عريضة، التلفزيون الرقمي، تلفزيون الانترنت، خدمات تكنولوجيا المعلومات والشبكات

11.39 تريليون ين

274,844

هوندا

من أكبر الشركات في اليابان وإحدى الشركات الرائدة في صناعة الدراجات النارية في العالم بأسره. وتنتج حوالي 14 مليون محرك سنويا، وقد نمت لتصبح ثاني أكبر منتج للسيارات اليابانية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 63 مليار دولار

1946

طوكيو، اليابان

السيارات والشاحنات والمحركات

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السيارات والشاحنات والدراجات النارية والدراجات الصغيرة والمولدات الكهربائية والروبوتيات والمعدات البحرية والطائرات والمحركات النفاثة والمعدات

14.60 تريليون ين

208,399

سوفت بانك

يعد ضمن أكبر 86 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 91.2 مليار دولار.

1981

طوكيو، اليابان

تكتل

الاستثمار في الانترنت، أشباه الموصلات، انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، التجارة

8.90 تريليونات ين

68,402

مجموعة ميزوهو المالية

تعد مجموعة ميزوهو (MHFG) ثالث أكبر مجموعة مصرفية قابضة في اليابان بأصول تتجاوز قيمتها تريليوني دولار. إنها ضمن أكبر 60 شركة في العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 48.7 مليار دولار

2001

طوكيو، اليابان

الخدمات المصرفية والمالية

بطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية للمستهلكين، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات العالمية، والتحليل المالي، والأسهم الخاصة

1.450 تريليون ين

56,375

نيسان

سادس أكبر مصنع للسيارات في العالم، وهي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في اليابان والصين والمكسيك وروسيا. تقدر قيمتها السوقية بحوالي 40.2 مليار دولار

1914

صناعة المركبات

شاحنة، سيارة

11.38 تريليون ين

142,925

مجموعة ميتسوبيشي

شركة متنوعة لديها اهتمامات في مجالات الطاقة والآلات والمصارف والمواد الغذائية والكيماويات والتمويل، القيمة السوقية تصل إلى حوالي 30.5 مليار دولار

1918

شركة تجارية عامة

الخدمات المالية، الآلات والسيارات، المواد الكيميائية، أعمال بناء، طاقة، فلز، أطعمة، بضائع المستهلكين

5,206,873 ينا

81

هيتاشي

واحدة من أكبر وأنجح الشركات في اليابان. يتم تصنيف منتجاتها الالكترونية بدرجة عالية، وقد أعطت اهتماماتها المتنوعة للشركة قيمة سوقية تقدر بحوالي 36.2 مليار دولار

1910

شركة تجارية عامة

بطاريات، مكيفات هوائية، تلفزيونات، أجهزة هواتف نقالة، معدات سكك حديدية، أقراص صلبة، سلالم كهربائية، خدمات استشارات مالية، أجهزة الرعاية الطبية

9.162 تريليونات ين

303,887