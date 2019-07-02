فرص تدريبية ووظيفية في الكهروميكانيا والتحكم بالخطوط الحديدية برواتب 9 آلاف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة لدراسة برنامج متخصص لتخريج فنيي الصيانة الكهروميكانيكية، والإشارات والتحكم، ضمن التخصصات النوعية في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي بالعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة برواتب تصل إلى 9 آلاف ريال، ويستمر التسجيل حتى الخميس 25 يوليو الجاري.

وأوضح مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الصقير أن الطلاب السعوديين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج يمكنهم التسجيل عبر موقع المعهد، مبينا أن الطلاب سيدرسون ضمن تخصصين هما: الصيانة الكهروميكانيكية، والإشارات والتحكم.

ولفت الصقير إلى أن الدراسة ستبدأ بتاريخ 8 سبتمبر 2019 في مقر المعهد بمدينة بريدة، وتستمر لمدة 18 شهرا.

وحول المميزات التي يتضمنها البرنامج التدريبي المتخصص، أوضح الصقير أن الطالب المسجل بالمعهد سيتقاضى مكافأة شهرية تبلغ 3 آلاف ريال شهريا خلال الدراسة، كما يسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، كما يحصل على تأمين طبي شامل، كما يتميز البرنامج بانتهائه بالتوظيف في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة براتب شهري يصل إلى 9 آلاف ريال عند اجتياز البرنامج وتحقيق جميع اشتراطات الكفاءة والتأهيل.

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وذكر أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80 %، ولائقا طبيا، إلى جانب حصوله على معدل 5 درجات في اختبار (آيلتس) للغة الإنجليزية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

فرص وظيفية:

التسجيل مستمر حتى 25 يوليو التخصصات:

الصيانة الكهروميكانيكية

الإشارات والتحكم

بدء الدراسة 8 سبتمبر

مدة الدراسة 18 شهرا

المكان: مقر المعهد في بريدة

المميزات

مكافأة شهرية 3 آلاف ريال

التسجيل في التأمينات

تأمين طبي شامل

التوظيف في سيمنس موبيلتي السعودية

الراتب الشهري يصل لـ9 آلاف ريال