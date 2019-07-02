16 مشروعا للإسكان التنموي بمنطقة مكة موزعة على 11 محافظة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد وحدات الإسكان التنموي المسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من 2019 نحو 192 وحدة سكنية، بينما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة 16 مشروعا تتوزع على 11 محافظة، هي: الجموم والخرمة والطائف والقنفذة والكامل والليث وجدة وخليص ورابغ ورنية، وكذلك مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للإسكان التنموي برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في جدة أمس، حيث استعرضت اللجنة أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة والرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.

وبحسب العرض بلغ عدد الشراكات مع القطاع غير الربحي 41 شراكة، شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية والإشراف الهندسي.

وقدمت نبذة عن منصة جود الإسكان، وهي أحد برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، إذ توفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5 بحلول عام 2030، كذلك رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية للدعم الخيري السكني، وتنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، وزيادة الاستقرار الأسري، وتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والأهلي.

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الإسكان التنموي بمكة المكرمة

192 وحدة سكنية سلمت للفئات الأكثر حاجة

16 مشروعا تتوزع على 11 محافظة

المحافظات

مكة المكرمة

جدة

الطائف

الجموم

الخرمة

الكامل

الليث

خليص

رابغ

الترميم

حصر الوحدات السكنية غير الحكومية

البحث عن عروض أسعار مناسبة

للإسكان التنموي

دعم الإيجار

برنامج الادخار للمستفيدين الساكنين

السلامة الإسكانية

الإشراف الهندسي

مميزات منصة جود الإسكان:السهولة والمرونة في تقديم العطاء الخيري