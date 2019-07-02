16 مشروعا للإسكان التنموي بمنطقة مكة موزعة على 11 محافظة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد وحدات الإسكان التنموي المسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من 2019 نحو 192 وحدة سكنية، بينما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة 16 مشروعا تتوزع على 11 محافظة، هي: الجموم والخرمة والطائف والقنفذة والكامل والليث وجدة وخليص ورابغ ورنية، وكذلك مكة المكرمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للإسكان التنموي برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في جدة أمس، حيث استعرضت اللجنة أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة والرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
وبحسب العرض بلغ عدد الشراكات مع القطاع غير الربحي 41 شراكة، شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية والإشراف الهندسي.
وقدمت نبذة عن منصة جود الإسكان، وهي أحد برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، إذ توفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5 بحلول عام 2030، كذلك رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية للدعم الخيري السكني، وتنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، وزيادة الاستقرار الأسري، وتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والأهلي.
الإسكان التنموي بمكة المكرمة
192 وحدة سكنية سلمت للفئات الأكثر حاجة
16 مشروعا تتوزع على 11 محافظة
المحافظات
- مكة المكرمة
- جدة
- الطائف
- الجموم
- الخرمة
- الكامل
- الليث
- خليص
- رابغ
- الترميم
- حصر الوحدات السكنية غير الحكومية
- البحث عن عروض أسعار مناسبة
- للإسكان التنموي
- دعم الإيجار
- برنامج الادخار للمستفيدين الساكنين
- السلامة الإسكانية
- الإشراف الهندسي
مميزات منصة جود الإسكان:السهولة والمرونة في تقديم العطاء الخيري
- السهولة والمرونة في تقديم العطاء الخيري
- تنفيذ إجراءات مالية موثقة ومرنة
- تنفيذ إجراءات دقيقة للتحقق بين الاحتياج للدعم
- تمكين التحول الرقمي
- التكامل مع الجهات الحكومية للحوكمة والإشراف
- الشراكة مع الجمعيات للإشراف على الحالات الأشد حاجة للإسكان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.