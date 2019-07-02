التسويق الرقمي باكورة مبادرات تأهيل 3 آلاف شاب لسوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت غرفة الشرقية مبادرتها الوطنية لتدريب وتأهيل 3000 طالب عمل، للعمل في مجالات معينة في القطاع الخاص، وذلك استكمالا لمبادرتها في العام الماضي 2018 التي تم من خلالها تأهيل وتدريب 3000 طالب عمل لشغل وظائف عدة في 12 نشاطا اقتصاديا كان مجلس الوزراء أقر بقصرها على المواطنين السعوديين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وانطلقت المبادرة التي تحمل عنوان «مبادرة غرفة الشرقية لتأهيل وتدريب طالبي العمل 2019» بباكورة برامجها الستة بعنوان «التسويق الرقمي»، حيث شهد البرنامج مشاركة كبيرة من المتدربين وسجل البرنامج تفاعلا مميزا مع محاوره من قبل المتدربين.

وتتضمن المبادرة الجديدة تنفيذ برامج تطويرية لدعم الكوادر البشرية السعودية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة وتهيئتهم لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 .

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ويستعرض برنامج «التسويق الرقمي» على مدار ثلاثة أيام 3 محاور ويلي ذلك دراسة بحث خطوات ما بعد الدورة وكيفية الاستفادة منها، والفرص المتاحة أمام الشباب السعوديين.

3 محاور

المحور الأول: أهمية التسويق الرقمي، ويتم خلاله دراسة أدوات التسويق الرقمي الرئيسية وفروعها، وأنواع الشخصيات المستهدفة على الانترنت، وتحديد نمط وطريقة التواصل مع كل شخصية، وأقسام التسويق من خلال محركات البحث، وتهيئة الموقع طبقا لمعاير محركات البحث SEO، وكيفية البحث عن الكلمات الرئيسة.

المحور الثاني: أدوات تصميم وتنفيذ الحملات الإعلانية على الانترنت، ويتعرف المشاركون في البرنامج على كيفية إنشاء وتصميم صفحة إعلان مذهلة على الانترنت، وكيفية تصميم (بانرات) إعلانية احترافية ثابتة أو متحركة، أو احترافية متجاوبة.

المحور الثالث: إعداد وإنشاء الإعلانات الرقمية على Google ، ومن خلاله يتم التعرف على كيفية ربط الموقع بقوقل اتلاتيك، والتعريف بتطبيق إعلانات قوقل ، وأقسام الإعلانات الرقمية ، وكيفية التخطيط والتأسيس لحملة إعلانية على شبكات Google الإعلانية، وإعداد التقارير الشهرية عن الحملات ،Google Ads ،وكيفية كتابة نص إعلاني جاذب في إعلاناتGoogle.