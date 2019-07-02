«منشآت» تتفق مع أمانة الشرقية لدعم الابتكار ورواد الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وأمانة المنطقة الشرقية في الدمام أمس مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال في المنافسات الجماعية للحلول الالكترونية وتقديمها وتطويرها للجهات الحكومية أو الشركات، والتدريب والإرشاد في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وذلك من خلال مركز الابتكار «ذكاء» بالخبر.
ووقع الاتفاقية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومحافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد.
واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود للوصول إلى الحلول النوعية في المجالات والمشاريع التي تقع تحت اختصاص أمانة المنطقة الشرقية، على أن تشرف «منشآت» من خلال مركز «ذكاء» على تفاصيل المسابقات المبنية على التحديات وتسليم الحلول، إضافة إلى توفير مرشدين ومستشارين متخصصين لمركز «ذكاء» في مجال معالجة وتحليل البيانات.
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