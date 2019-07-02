السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

سجل أكثر من 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار، الذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات الالكترونية، منذ إطلاق البرنامج في الثامن من أغسطس 2016 وحتى الآن.

وتوفر بوابة البرنامج المنصات الالكترونية التالية «فرصة، تجار، إمداد، بحر، كنف، زاد، أطوار، أبواب»، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الالكترونية للبرنامج تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

Advertisements

كما تشمل خدمات البرنامج، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة «تجار» لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة «بحر» التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل، لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة «فرصة» التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

برنامج تسعة أعشار

الهدف

تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

المنصات الالكترونية: