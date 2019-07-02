أرامكو ترتب مع بنوك استثمار أدوارها المحتملة في عملية الطرح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرت أرامكو السعودية محادثات في الآونة الأخيرة مع بنوك استثمار لبحث وترتيب أدوارها المحتملة في الطرح الأولي.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر لم تسمها، أن العمل التفصيلي على طرح أرامكو قد يتسارع لاحقا هذا العام أو أوائل العام المقبل، مبينة أنه لم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن توقيت الطرح.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، توقع في مارس الماضي أن تكون الشركة جاهزة للطرح العام الأولي خلال سنة من الإتمام النهائي لصفقة استحواذها على حصة 70% من رأسمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.

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وقال الناصر، آنذاك على هامش إعلان توقيع عقد شراء حصة الـ70% من صندوق الاستثمارات العامة، إنه في تمويل الصفقة لدينا عدة مجالات منها السيولة النقدية والاقتراض، وصندوق السندات وكلها متوفرة بالنسبة لنا كمجالات تمويل للصفقة وجرى الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة على السعر، وجرى الاتفاق على كل الشروط.

وأوضح أن لدى أرامكو منهجية معروفة في تحديد قيمة الصفقات المختلفة داخل وخارج المملكة، باستخدام الخبراء الماليين والخبراء في الشركة، وجرى الاتفاق على السعر مع الصندوق.

وأشار إلى انتظار موافقات تنظيمية، ويجب أن تحدث هذه الموافقات، والصفقة سيجري استكمالها بالكامل بعد الموافقات التي ستتطلب وقتا وبعد إكمال الاستحواذ بشكل كامل، وبعد أن يجري وضع الكشوفات المالية لسابك في كشوفات أرامكو سوف نحتاج إلى فترة على الأقل سنة قبل طرح الشركة في الأسواق المالية، والخطة الآن الطرح في 2021 والأمور تسير بشكل جيد.

ووصف سابك بأنها شركة عامة مدرجة ولنا حق انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة، وسيجري تشكيل فريق عمل فوري من الشركتين لوضع خطة للمرحلة المقبلة، ولن ننتظر إتمام عملية الاستحواذ فيما يخص عمل هذا الفريق.

وأشار الناصر إلى أن إتمام الصفقة يعود بالمنفعة على الجهات الثلاث الصندوق وسابك وأرامكو.