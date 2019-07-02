شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات : 4% مساهمة القطاع فى الناتج المحلى 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المهم السرعة فى مواكبة التكنولوجيات الحديثة وما يواكبها .
جاء ذلك خلال ندوة مجلس الاعمال المصرى الكندي، والمجلس المصرى للتعاون الدولى، والتى حضرها المهندس، معتز رسلان، رئيس المجلس، وعدد من قيادات الوزارات.
أضافت الوزارة أن مساهمة القطاع فى الناتج المحلى بلغت3.2% العام الماضى وارتفعت لـ4% العام المنتهى ، وومن المناظر ارتفاعها إلى 8% خلال 3 سنوات، لافتة أن نمو القطاع ارتفع إلى 16%،بدلا من 14% العام المالى2017-2018
وأشارت الوزارة،إلى أن عدد العاملين ارتفع إلى نحو 180 ألف، ومن المتوقع ارتفاعها لنحو 250 ألف بهدف تصدير الخبرات إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية الفترة المقبلة.
وكشفت الوزارة عن استهداف رفع إعداد من يتم تدريبهم من 4 آلاف الى نحو 25 ألف خلال عامين من خلال الأكاديمية الرقمية، ومن خلال معهدي التدريب فى الوزارة التى ارتفعت فروعها لـ 13فرع منها داخل الجامعات .
اشارت الوزارة الى أهمية تعميق خبرات الشباب فى تكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى المنافسة فى السوق العالمى وبالتالي هناك مساعى لإنشاء جامعة تكنولوجية حديثة وندرس الشراكة فيها مع القطاع الخاص .
وكشف ان مصر اكبر دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى جذب الاستثمارات فى التكنولوجيا وتضاعفت الاستثمارات3 مرات ونسعى لزيادتها أيضا .
واستعرضت الوزارة إنجازات القطاع خلال العام المالى المنتهى منذ يومين فى مختلف القطاعات وكذلك التعاونمع البريد ومع العديد من الجهات .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات : 4% مساهمة القطاع فى الناتج المحلى 2018-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.