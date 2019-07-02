مجلس الأعمال المصرى الكندى: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمى فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتعاون الدولى، أن كمبيوتر ستيف جوبز ابل، هو اول كمبيوتر شخصى عرفته البشرية عام 1976 وهو يعتبر البداية الحقيقية الثورة التكنولوجية اليوم.
أضاف رسلان خلال كلمته مساء اليوم فى ندوة الاقتصاد الرقمى التحديات والفرص ، بحضور قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أضاف أنه بدون التطور لا مكان لأحد فى المستقبل حيث طالت التكنولوجيا كافة مناحى الحياة .
وقال رسلان إن حجم الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم يتجاوز 11.5ترليون دولار، بما يوازى 15.5٪ من اجمالى الناتج المحلى العالمى ومتوقع أن ينمو الى 23ترليون دولار بحلول عام 2025.
كما أعلن رسلان عن تكريم سفير استونيا بمصر وكذلك توقيع اتفاقية تجارية مع دولة مالطا.
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