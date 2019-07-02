شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً عدد 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8834.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% رابحاً 10.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3813.52 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 96 شركة. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%. وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.32%، ثم إليانز إس إف بنسبة 5.31%، ثم التأمين العربية بنسبة 4.73%، فيما تصدر سهم "الحكير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.71% ثم رعاية بنسبة 2.56%، ثم كيان السعودية بنسبة 1.97%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.