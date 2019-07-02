شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تدريب 90 فردا من البنوك الأفريقية و40 الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رامي أبو النجا ممثل البنك المركزي، إن البنك المركزى انتهى من تدريب 90 متدربا على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA، لافتاً إلى تدريب 40 فرد في الشهر القادم.

وأشار خلال مؤتمر جسور للتجارة الخارجية مع شرق ووسط أفريقيا، إلى أن البنك المركزي أطلق بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مبادرة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية، وكذلك البنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA، بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية، وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية.

وأشار شعراوي إلى أن المركزي يعمل حاليا على الانتهاء من دراسة إنشاء شركة ضمان الصادرات للدول الأفريقية بهدف دعم المصدرين والمستوردين بشرط استعانة المستورد بالخامات المصرية بنسب محددة.