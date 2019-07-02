شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مع ظهور مصدر جديد لقلق في الأسواق العالمية بعد تهديدات بتوسيع الحرب التجارية من جانب الولايات المتحدة.



وذكر الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" أن هناك مقترح يجري مناقشته يتضمن فرض رسوم جمركية ضد واردات من سلع قيمتها أربعة مليارات من دول الاتحاد الأوروبي.

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يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي انتقد فيها دعم بروكسل لشركة "إيرباص" لصناعة الطائرات مما يمنحها ميزات تنافسية على حساب "بوينج".



وكان "ترامب" قد أعلن التوصل إلى هدنة تجارية بين واشنطن وبكين بعد اجتماع اجري على هامش قمة العشرين، وتم خلاله الاتفاق على استئناف المحادثات التجارية بين البلدين تمهيدا للتوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:52 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 26730 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنقطة واحدة إلى 8092 نقطة، في حين ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2968 نقطة.