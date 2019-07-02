شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تنخفض مع متابعة المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم مع متابعة الأسواق لاستئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين ورفع الحظر عن "هواوي" الأمر الذي من شأنه تهدئة الأسواق ودعم الطلب على السلع والمعادن الصناعية ومن بينها الألمنيوم.



وكشف "ترامب" عن أن المفاوضات التجارية مع الصين يجب أن تشهد عرض امتيازات وتنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

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وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش عند 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة أقل مستوى عند 96.6 نقطة.



هذا، وقد أفادت شركة "بيبسيكو" أمس أنها تنوي إنتاج مياه معبأة في عبوات من الألمنيوم في إطار جهودها للتخلص من المواد اللاستيكية.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.3% إلى 1794 دولارا للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 1811 دولارا وأقل سعر عند 1790.5 دولار.