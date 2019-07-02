شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينزل من أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، لينزل من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وتظل تلك العمليات محدودة مع تركيز المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ، خاصة بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 96.63نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.81 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.88 نقطة الأعلى منذ 20حزيران/يونيو الماضي.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 7 آذار/مارس الماضي ، بعد الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين يوم السبت فى أوساكا اليابانية ،أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" على أنهما لا يعتزمان فرض أي تعريفات جمركية جديدة على بضائع صينية أو أمريكية فى الوقت الحالي.

واتفق أكبر اقتصادين فى العالم على استئناف المحادثات التجارية ، خاصة بعدما قدم الرئيس الأمريكي بعض التنازلات منها التراجع عن فرض رسوم جديدة وتخفيف القيود على شركة "هواوي" الصينية.

ومن شأن حل الخلافات التجارية الأمريكية الصينية، رفع الضغوط عن مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة.