- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل هبوط أسعار النحاس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط هبوط أسعار النحاس بالسوق العالمي.
تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 15.13$ للأوقية من مستوى الافتتاح 15.13$،وسجلت أعلى مستوي 15.19$ ، وأدنى 15.11$.
فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 1.1% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 15.11$ للأوقية ، بفعل هبوط معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
انخفضت أسعار النحاس يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعد بيانات ضعيفة عن الأنشطة الصناعية فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".
جددت تلك البيانات المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الصيني ، معززة التوقعات القاتمة لمستويات الطلب الفعلي على المعادن والسلع.
ويمنع أسعار الفضة من تسجيل مستويات أدنى جديدة خلال أسبوعين ، توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وهو ما يصب فى صالح الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل هبوط أسعار النحاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.