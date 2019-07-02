شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل هبوط أسعار النحاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط هبوط أسعار النحاس بالسوق العالمي.

تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 15.13$ للأوقية من مستوى الافتتاح 15.13$،وسجلت أعلى مستوي 15.19$ ، وأدنى 15.11$.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 1.1% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 15.11$ للأوقية ، بفعل هبوط معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

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انخفضت أسعار النحاس يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعد بيانات ضعيفة عن الأنشطة الصناعية فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".

جددت تلك البيانات المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الصيني ، معززة التوقعات القاتمة لمستويات الطلب الفعلي على المعادن والسلع.

ويمنع أسعار الفضة من تسجيل مستويات أدنى جديدة خلال أسبوعين ، توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وهو ما يصب فى صالح الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.