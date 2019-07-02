شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب محدودة للأسهم فى أوروبا بفعل تهديد أمريكي بفرض رسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوياتها خلال شهرين ، بعد استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، لكن تظل المكاسب محدودة بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم على منتجات بحوالي 4 مليار$ من الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، بعد الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، لكن تظل المكاسب محدودة مع وجود معظم القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى مناطق متباينة.

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بعد أيام قليلة من التوصل إلى هدنة فى الحرب التجارية الأمريكية الصينية ،كثفت الحكومة الأمريكية الضغط على الاتحاد الأوروبي فى نزاع طويل الأمد بشأن دعم طائرات.

نشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي قائمة بمنتجات إضافية بقيمة 4 مليار$ من الاتحاد الأوروبي قد تتعرض لرسوم تجارية ،وسبق للولايات المتحدة فرض رسوم على منتجات أوروبية بقيمة 21 مليار$ فى نيسان/أبريل الماضي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 2,977.93 نقطة.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.