شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.6% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,392.72$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,383.80$،وسجلت أعلى مستوي 1,394.41$ ، وأدنى مستوي 1,383.32$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,381.74$ للأونصة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،وتباطؤ طلب الملاذ الآمن عقب الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

Advertisements

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.88 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

وكما هو معلوم هبوط الدولار الأمريكي يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 6.16 طن متري ، فى أول زيادة خلال الخمسة أيام الأخيرة ليرتفع الإجمالي إلى 800.2 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 حزيران/يونيو الماضي.