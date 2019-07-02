شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي وتمديد اتفاق "أوبك" يكبح الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليتخلي الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود ، ويكبح الخسائر تمديد "أوبك" اتفاق خفض المعروض العالمي لمدة تسعة أشهر أخرى حتى آذار/مارس 2020.

بحلول الساعة 09:45بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.13$،وسجل أعلى مستوي 59.41$ ،وأدنى مستوي 58.57$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 64.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 65.15$ ، وسجل أعلى مستوي 65.50$ ،وأدنى مستوي 64.68$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.75% ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 60.26$ للبرميل ،وصعدت عقود برنت بنسبة 1.2% ، بعد الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتمديد اتفاق أوبك لخفض المعروض العالمي.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني فى حزيران/يونيو للمرة الأولى خلال الأربعة أشهر الأخيرة ،مع استمرار ركود أنشطة القطاع فى أوروبا والمملكة المتحدة خلال نفس الشهر ، بجانب تباطؤ نمو القطاع فى الولايات المتحدة.

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جددت تلك البيانات المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي ،وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود ،وكانت معظم وكالات الطاقة والمؤسسات الدولية قد خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام بسبب الحروب التجارية.

بعد اجتماعها الرسمي فى فيينا يوم الاثنين وافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لمدة تسعة أشهر أخرى حتى آذار/مارس 2020 ، ضمن مساعي دعم الأسعار وتحقيق التوازن بالسوق.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك فى وقت لاحق اليوم مع روسيا ومنتجين آخرين فى التحالف المعروف باسم "أوبك بلس" لبحث تمديد التخفيضات حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ونفذ التحالف العالمي اتفاقا لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير الماضي حتى 30 حزيران/يونيو المنصرم.

وقال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إنه اتفاق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج يوميا من ستة إلى تسعة أشهر.

وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" إن التمديد سيتم على الأرجح لمدة تسعة أشهر ولن تكون هناك حاجة لإجراء تخفيضات أكبر.