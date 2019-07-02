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شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل الهبوط فى طريقه للتخلي عن حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، فى طريقها للتخلي عن الحاجز النفسي عند 10,000$ للمرة الأولى فى أسبوعين ، مع استمرار سيطرت عمليات التصحيح وجني الأرباح على أكبر عملة رقمية بالعالم ،ودفعت تلك العمليات سوق التشفير إلى التخلي مجددا عن حاجز 300 مليار$.
وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول10,190$ بانخفاض قدره 391$ بنسبة 3.7%،حيث سعر الافتتاح عند 10,581$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,661$ ،وأدنى سعر عند 9,713$ الأدنى منذ 21 حزيران/يونيو الماضي.
فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 1.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 17 شهرا.
وسجل البتكوين يوم "الأربعاء" من الأسبوع الماضي أعلى مستوي فى 17 شهرا عند 13,880$ لكل وحدة بتكوين ، ضمن موجة قوية من المكاسب بفضل تسارع مستويات الطلب الاستثماري.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 20 مليار$ إلى إجمالي 289 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 حزيران/يونيو الماضي ، مع استمرار هبوط معظم العملات الرئيسية فى السوق.
وفقدت السوق الرقمية مجددا حاجز 300 مليار$ مع ضغط عمليات التصحيح وجني الأرباح على تسيطر على "البتكوين" بالفترة الحالية.
وبسبب تلك العمليات انخفضت القيمة السوقية بحوالي 100 مليار$ فى أقل من أسبوع ، فقدت سجلت يوم الأربعاء مستوي 387 مليار$ والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2018 ،قبل إن تتراجع اليوم إلى 289 مليار$.
وتوقع معظم المحللين تصحيحا فى البتكوين بنسب تتراوح بين 30% إلى 40% من أعلى مستوياته الأخيرة عند 13,880$ ، بما يعني أن العملة الرائدة فى سوق التشفير تقترب من إنهاء هذا الهبوط التصحيحي عند مستويات 9,000$.
من ناحية أخرى ، أعلنت بورصة CME يوم 28 حزيران/يونيو عبر توتير إن العقود الآجلة للبتكوين تظهر استمرار الاهتمام القوي من قبل مستثمري المؤسسات.
ووفقا لبيانات البورصة ارتفعت العقود المفتوحة من البتكوين فى 26 حزيران/يونيو لأعلى مستوي لها على الإطلاق عند 6,069 عقد بما يعادل 30,345 بتكوين.
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