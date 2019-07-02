شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار المعنويات مرتفعة والتركيز على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،عقب الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالتزامن مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الملكي بعد بيانات أظهرت استمرار ركود نشاط الصناعات التحويلية فى بريطانيا خلال حزيران/يونيو.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:15 جرينتش،ليتداول عند 1.2625$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2638$،وسجل الأعلى عند 1.2647$ ، والأدنى عند 1.2617$ الأدنى منذ 19 حزيران/يونيو.

فقد الجنيه الإسترليني يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وبعد بيانات ضعيفة فى بريطانيا.

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سجل مؤشر الدولار يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.88 نقطة ، عاكسا الأداء القوي حاليا للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، مع استمرار معنويات المستثمرين مرتفعة والتركيز على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،عقب الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

اتفق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" على هامش قمة العشرين فى أوساكا اليابانية يوم السبت على استئناف المحادثات التجارية ، مع الامتناع عن فرض أي رسوم جمركية إضافية خلال الفترة الحالية على أي من بضائع البلدين ،بالإضافة إلى تخفيف القيود على شركة "هواوي" الصينية.

أظهرت بيانات بالأمس فى المملكة المتحدة انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى حزيران/يونيو للشهر الثاني على التوالي ،وتسجيله أدنى أداء منذ شباط/فبراير 2013 ،فى علامة تؤكد على تباطؤ الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتباطؤ الاقتصاد الملكي فضلا عن الاحتمالات القوية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق ،يزيد من احتمالات قيام المركزي البريطاني بخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.