شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 19 من حزيران/يونيو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 108.34 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.45 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.28، بينما حقق الأعلى له عند 108.47.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 4.0% مقابل 3.6% في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.4%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش حيال مستقبل السياسة الاقتصادية والنقدية العالمية في الحدث التي يقام في زيوريخ برعاية بنك الاتحاد السويسري.