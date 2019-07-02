شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ 20 من حزيران/يونيو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.46% لتتداول حالياً عند 15.23$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.16$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات اليوم على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.19$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار 0.04% إلى 96.78 موضحاً مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش حيال مستقبل السياسة الاقتصادية والنقدية العالمية في الحدث التي يقام في زيوريخ برعاية بنك الاتحاد السويسري، ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق لأي تلميحات حيال مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية وبالأخص عقب تراجع توقعات الأسواق بشكل نسبي لخفضها خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين وأنه تم السماح تكنولوجيز الصينية بشراء المنتجات الأمريكية، وفي المقابل، نوه الرئيس الصيني شي جين بينج عن عزم بلاده استأنف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة في الأسواق المالية في مطلع هذا الأسبوع، وذلك قبل أن نشهد مقترح الإدارة الأمريكية بالأمس بفرض تعريفات جمركية علي سلع أوروبية تقدر بنحو 4$ مليار، مما يعيد بشكل أو بأخر القلق من الحمائية التجارية الأمريكية.