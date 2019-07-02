شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 20 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1289 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1286، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1290، بينما حقق الزوج الأدنى له في أسبوعين عند 1.1275.

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هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 2.0% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 4.0%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن ميزانية الخزانة للشهر الماضي.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة لأسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 90.0 ألف مقابل 84.1 ألف في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل انكماش 0.3% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش حيال مستقبل السياسة الاقتصادية والنقدية العالمية في الحدث التي يقام في زيوريخ برعاية بنك الاتحاد السويسري.