شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أكثر ثلاثة أشهر والأنظار على اجتماعات أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 20 آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وبالتزامن مع فعليات اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها في فيينا.

وفي تمام الساعة 04:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.17% لتتداول عند مستويات 58.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.09$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.02% لتتداول عند 65.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.06$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.02% إلى مستويات 96.83 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا وقد تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى ما سوف يسفر عنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) صمن اجتماعات منظمة الدولة المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، والتي قد نشهد عقبها مؤتمر صحفي مشترك لكل من وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

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ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة السعودي الفالح قد أعرب بالأمس عن كون العديد من الدول دعمت المضي قدماً في اتفاق أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لنحو تسعة أشهر أخرى وليس ستة فقط، موضحاً أنه تم الاتفاق على البنود الأساسية لاتفاقية خفض الإنتاج وأن إنتاج بلاده ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى أوبك قد يصل إلى 9.7 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري.

كما تطرق المهندس خالد الفالح لكون التزام أوبك بخفض الإنتاج سيكون أفضل من النصف الأول من هذا العام، مع أفادته بأنه تطلعات الطلب خلال 2020 ليست سيئة، معرباً عن رؤيته لبعض علامات ارتفاع الطلب وأن سوق النفط يسير على الطريق الصحيح وأنه لن يتم خفض الإنتاج إلى ما لا نهاية، وسط تأكيده على أن بلاده تأخذ على عاتقها ضمان المعروض العالمي بكل جدية، وأعربه عن كون الحفاظ على الحصة السوقية ليست من أولوية بلاده.

وفي سياق أخر، نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا بالأمس لكون منظمة أوبك وافقت بالإجماع خلال اجتماعاتها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة تسعة أشهر إضافية، مع أفادته بأن إيران أكدت على مشاركتها في القرار، وأنه لم يتم اقتراح تمديد الاتفاق لفترة أطول، موضحاً أنه سوف يتم الاستمرار بحصص الإنتاج الحالية لكل دولة دون تغير عن ما مستويات النصف الأول من هذا العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 28 من حزيران/يونيو الماضي، موضحة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.