شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 02-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يشهد تذبذب في الأداء في الاجل القصير، حيث اغلق عند مستوى 4978 نقطة، مقتربا بشدة من سعر الفتح والذي كان 4980 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر التحرك بين مستوى 4900 ومستوى 5050 نقطة خلال الأيام القادمة حتى اختراق احدهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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