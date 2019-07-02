شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع واغلاق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو مستوى 2673 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والهام عند 2680 نقطة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 2780 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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