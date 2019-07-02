شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد ما بين 5 - 8 قروش خلال تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري بعد فترة من الاستقرار تخللتها إجازة البنوك في 30 يونيو ونهاية السنة المالية، ليتراجع ما بين 5 - 8 قروش كاملة، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتراجع الدولار أكثر من جنيه و20 قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خمسة قروش ليسجل 16.60 جنيه للشراء 16.70جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سبعة قروش ليسجل 16.57 جنيه للشراء، 16.67 جنيه للبيع.

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وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، تراجع سعر الدولار ثمانية قروش ليسجل 16.58 جنيه للشراء، 16.68 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، تراجع سعر الدولار سبعة قروش ليسجل 16.58 للشراء، 16.68جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار ستة قروش ليسجل 16.59 جنيه للشراء، 16.69جنيه للبيع.