شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للبترول تشارك فى مبادرة التبرع بالدم بوزارة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الشركة العامة للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري في الحملة المستمرة في قطاع البترول للتبرع بالدم، حيث استعدت قيادات الشركة وعلي رأسهم المهندس نبيل عبد الصادق رئيس مجلس الإدارة لاستقبال الحملة بالمقر الرئيسي للشركة اليوم الثلاثاء، بمتابعة التنظيم الخاص بفاعليات الحملة وذلك من خلال الإدارة العامة للشئون الطبية وتحت إشراف وزارة الصحة والتي دعمت الحملة بسيارات مجهزة خصيصا للحملة.

ومن جانبه صرح رئيس الشركة بأن هذه الحملة تأتي من ضمن الفاعليات الانسانية التي تنظمها الدولة والتي يعتبر قطاع البترول من أحد أهم القطاعات المشاركة في تلك الفاعليات الانسانية والاجتماعية والسياسية وجاءت حملة التبرع بالدم والتي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية حرصا من وزارة البترول علي دعم وزارة الصحة بزيادة المخزون الاستراتيجي لبنك الدم والذي يعتبر سببا في إنقاذ حياة إنسان، كما أشار شعار الحملة الرئيسي وهو (نقطة دم بتفرق كتير)...وفي نفس السياق إنطلقت الحمله في تمام التاسعه صباحاً لما بعد مواعيد العمل الرسمية لحجم التفاعل الإيجابي الذي أظهره تفاعل العاملين بالشركة والذي لم يكن يتوقعه القائمين علي الحملة .