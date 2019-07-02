حقيقة زيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر

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فيما يترقب المصريون إعلان زيادات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة البنزين والسولار والغاز، نفت وزارة المالية المصرية إصدار أي بيانات صحافية تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود.
وكان من المتوقع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك الماضي، أن تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات والوقود، في إطار تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يشير إلى موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار ستواجه المصريين خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة في بيان حديث، أن هناك من انتحل...
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