شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة فوق مستوى 14100 نقطة بأولى جلسات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، - أولى جلسات يوليو- بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 959 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 757.065 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 217 مليون ورقة مالية بقيمة 795 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.97 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.2%، والعرب على 11.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع 13.6 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 78.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 68.2 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17469 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند عند مستوى 449 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.