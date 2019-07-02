شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع تمديد "أوبك" لتخفيضات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، عقب اتفاق أعضاء منظمة "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى شهر مارس القادم، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمى.

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أنه جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" تسليم سبتمبر مرتفعا 34 سنتا بنسبة 0.5 % ليصل إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

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وأضافت أن العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس زادت 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت، أمس الاثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020، في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

وانطلق اليوم اجتماع دول "أوبك" مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك +"، لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكى