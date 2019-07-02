شكرا لقرائتكم خبر عن الصوت والضوء يستقبل الآلاف فى ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مناطق الصوت والضوء الخمسة ( الهرم – الكرنك – ابو سمبل – فيلة – ادفو ) إقبالا جماهيريا كبيرا خلال احتفالات شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية باقامة عروض اضافية باللغة العربية مجانا بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو .
وقالت الشركة فى بيانها إنه حضر الآلاف لمشاهدة عروض الصوت والضوء مجانا، ففى منطقة الهرم توافد أكثر من 5 آلاف من المصريين والعرب وفى باقى المناطق حوالى 4 آلاف .
وعبر الجموع عن سعادتهم فى الاحتفال بذكرى ثورتهم "ثورة الشعب" بين أحضان الحضارة المصرية القديمة وفى أعظم مكان فى العالم كما عبروا عن رغبتهم فى حضور العرض مرة أخرى .
يذكر أن الصوت والضوء دائما يقيم عروض إضافية مجانية، أومخفضة فى العديد من المناسبات والأعياد لتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الحركة السياحية منها أعياد الربيع وشم النسيم – الاعياد القومية لمحافظات مناطق الصوت والضوء – ذكرى عيد تحرير سيناء – يوم اليتيم – اليوم العالمى للطفل المعاق .
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