شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1% رابحاً 14.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.42 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 2 مليون دينار بحرينى. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 46.48% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.09%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.60%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 18.34% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.72%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.13%، عقارات السيف بنسبة 0.98%. كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.70%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

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