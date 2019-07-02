شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة اقتصادية: دعم الطاقة يساهم فى انتشار الفساد ويخلق ما يسمى بتشوه الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسن الاقتصاد بجامعة عين شمس أن مصر عانت طوال 60 عاما مضت من الدعم، واصفة الدعم بأنه كابوس عانى منه الاقتصاد المصرى طوال تلك الفترة، موضحة أن الأنظمة السابقة كانت غير قادرة على مواجهة الأمر الواقع وهو ما ساهم بشكل كبير فى تغليب الفكر السياسي بعدم المساس بالدعم وهو ما يخالف الفكر الاقتصادي، مشيدة بالدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة فى تنفيذ رفع الدعم وتحرير الأسعار الخاصة ببعض السلع وهو ما يساهم فى تحقيق التوازن داخل السوق .

وأضافت الحماقى فى تصريح لليوم السابع أن الدعم كان يساهم فى انتشار الفساد ويخلق ما يسمى بتشوه الأسعار، وكانت أسعار بعض السلع غير معبرة عن أثمانها الحقيقية، وهو ما يقلق المستثمرين الذين يقومون بدراسة الموقف الاقتصادى وحساب التكلفة الفعلية، موضحة أن عدم القدرة على حسابات التكلفة فى ظل أسعار غير محررة ومدعومة يضر بالاستثمارات ويشوه الأسعار .

وأشارت الحماقى إلى التجربة الصينية والتى تمثل الاستخدام الأمثل للطاقة فى العالم، حيث إن الطاقة يتم حسابها بالساعات، فمثلا المنازل تعتمد فى وقت الظهر على الطاقة الشمسية نظرا لأنها أقل كلفة من غيرها، وفى المساء الاعتماد على البطاريات لان تكلفتها أقل، وبالتالى يحدث الترشيد فى الطاقة وتوفرها، وأضافت أن تحرير أسعار الطاقة سيساهم بشكل كبير على دخول مشروعات الطاقة الشمسية وتوليدها حيث انها ستوفر الكثير، مؤكدة أن مصر خسرت الكثير فى عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية .

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وأوصت رئيس قسم الاقتصاد على ضرورة أن تعيد الدولة النظر فى بعض القرارات ومنها ضرورة إعادة تمكين الفقير اقتصاديا وهى أن يكون منتجا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الفرد الواحد والاهتمام بصغار المزارعين والاهتمام بصغار الصيادين والاهتمام بالتعليم الفنى لتوفير العمالة اللازمة للمشروعات التى ستتم فى سوق الاستثمار المصرى خلال المرحلة القادمة .