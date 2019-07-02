ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% رابحاً 5.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2678.92 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 177.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2396 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.47%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.98%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 0.90%.
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