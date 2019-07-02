شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط: إجمالى صادرات العراق من الخام 3.52 مليون برميل في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط في بيان اليوم الثلاثاء إن إجمالي صادرات العراق من الخام تراجعت في يونيو إلى 3.52 مليون برميل يوميا انخفاضا من 3.572 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وتراجعت الصادرات من حقول نفط البصرة الواقعة في جنوب البلاد إلى 3.93 مليون برميل يوميا من 3.441 مليون برميل يوميا في مايو.