شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: دراسة كاملة حول نشاط النصر للتصدير لاستغلال فروع الشركة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤل بوزارة قطاع الأعمال العام، عن إعداد دراسة كاملة حول نشاط شركة النصر للتصدير والاستيراد، للوصول إلى رؤية جديدة للاستفادة من كافة فروع ومخازن الشركة فى الدول الأفريقية، لتساهم فى خطة الدولة لزيادة ونمو الصادرات.

وأضاف، خلال مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، أن الدراسة تشمل على إعادة هيكلة كاملة لشركة النصر للتصدير، وقد نصل إلى مرحلة دمج.

وأشار إلى وجود خطة لدمج وإعادة هيكلة 3 شركات تابعة وهى الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والنصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر للتجارة الخارجية لتقديم الخدمات اللوجيستية للمصدرين المصريين بأفريقيا خلال الفترة المقبلة.