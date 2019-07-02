شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية تنفى سحب أراض من 17 شركة عقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه لا صحة لما أثير حول استعداد أو قيام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بسحب أراض من 17 شركة عقارية، لافتة إلى أنه لم يصدر أى إخطار بسحب الأراضى لأى من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم .

وأوضحت الشركة أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال سحب الأرض من أى من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف أنشطتهم دون الحصول على حكم قضائى نهائى وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية.