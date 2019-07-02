انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب رغم تمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر اتفاق توصلت إليه أوبك أمس الاثنين لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار القادم.

وبحلول الساعة 08:48 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 64.88 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 20 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 58.89 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع أمس الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الاثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس آذار 2020 ليتجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم في مسعى لدعم أسعار الخام.

وتجتمع أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف أوبك+، اليوم لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

Advertisements

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج العالمية حتى ديسمبر كانون الأول 2019 أو مارس آذار 2020، وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إنه واثق مئة بالمئة في التوصل إلى اتفاق في إطار أوبك+.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز الاثنين أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن مازالت المخاوف من أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمي سلبا على الطلب النفطي تكبح مكاسب الأسعار.

وفي حين اتفقت الولايات المتحدة والصين في أحدث قمة لزعماء مجموعة العشرين على استئناف المحادثات التجارية، فإن انكماش أنشطة المصانع في معظم أنحاء أوروبا وآسيا في يونيو حزيران وتباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط.