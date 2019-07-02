الان تتابع بلومبرج: أرامكو أجرت محادثات مع بنوك استثمار استعدادا للطرح الأولي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قالت وكالة بلومبرج إن شركة “أرامكو السعودية” للنفط ستستأنف الاستعدادات لطرح عام أولي ضخم.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن أرامكو “أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع بنوك استثمار لبحث أدوارهم المحتملة في الطرح الأولي”.
وتابعت: “العمل التفصيلي على طرح أرامكو قد يتسارع لاحقا هذا العام أو أوائل العام المقبل”.
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