أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

مصراوي
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان مع بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه، مساء أمس الاثنين، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
وارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشا واحدا إلى 16.66 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 16.64 جنيه للشراء و16.74 جنيه للبيع.
وظل سعر صرف الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي كريدي أجريكول، والبركة...
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