شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتأمين تقدم خدماتها المالية لمشروع جسور التجارة لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين أهمية التواجد فى أفريقيا بشكل فعلي، خاصة أن أغلب المحاولات السابقة لم تكن مؤثرة بشكل كبير.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جسور التجارة لأسواق شرق ووسط إفريقيا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه وزارة قطاع الأعمال العام .

وأشار الحينى، فى جلسة الخدمات المالية التى أدارها هانى توفيق الخبير الاقتصادي بحضور بنك القاهرة والتجارة وفا، أن الشركة القابضة من خلال شركة مصر للتأمين جاهزة للتأمين التقليدي على المنتج وأيضا من خلال التمويل، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع شركات كينية لتأمين دخول المنتجات لها، وهو ما نسعى إليه الفترة المقبلة.

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وأشاد باسل الحينى بالخطة الجديدة لغزو الشركات الأفريقية وفق جدول زمنى محدد للمساهمة فى زيادة الصادرات .

وبدوره قال تامر راغب ممثل بنك التجارى وفا، أن البنك يمتلك فروعا فى 15 دولة أفريقية عرب ووسط وشمال القارة .

وأضاف أن البنك مستعد لتقديم خدماته للمصدرين المصريين ومساعدتهم فى أفريقيا بحكم خبرات البنك كما أن البنك يمول المستوردين فى تلك الدول لكى يستوردوا احتياجاتهم من الدول الأخري وهو أمر مهم لزيادة الصادرات.