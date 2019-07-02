شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بوحدة لإنتاج الغاز لسوناطراك الجزائرية لن يؤثر على الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك فى بيان إن حريقا بوحدة لإنتاج الغاز تابعة للشركة فى مدينة وهران لن يؤثر على الإنتاج. وذكرت فى البيان أن شخصين أصيبا فى الحريق الذى أعقبته عدة انفجارات فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

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