شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب التمثل التجارى بالخارج تشرح حوافز الاستثمار في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لندن أنه تم الاتفاق مع الغرفة المصرية البريطانية ومجلة والتون بابليكشن الانجليزية المتخصصة فى شئون الاقتصاد والاستثمار على تخصيص صفحتين للترويج لفرص ومناخ الاستثمار فى مصر لدى كبرى الشركات ومؤسسات التمويل البريطانية.

وقد استعرضت المجلة الحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وما يتضمنه من بنود وحوافز من شأنها تهيئة مناخ الأعمال فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات اليها، كما تم استعراض مؤشرات الاقتصاد المصرى وما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية بعد تطبيق حزمة الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وأخيرا القى المقال الضوء على العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى التواصل مع الدوائر الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية فى الدول الخارجية بهدف تقديم معلومات صحيحة والرد الموضوعى على مزاعم التشكيك فى الاقتصاد المصرى ونتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ 2016.