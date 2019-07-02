شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط صادرات نفط العراق من الجنوب إلى 3.39 مليون برميل يوميا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولان بقطاع النفط لرويترز اليوم الثلاثاء إن صادرات العراق النفطية من موانئ الجنوب انخفضت إلى 3.39 مليون برميل يوميا فى يونيو. وبلغ متوسط صادرات العراق من موانئ البصرة الجنوبية 3.441 مليون برميل يوميا فى مايو. عزا المسؤولان انخفاض الصادرات إلى سوء الأحوال الجوية.

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