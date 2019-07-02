شكرا لقرائتكم خبر عن "الشمس للإسكان" عن سحب أرضها بالعاصمة الإدارية: سنبدأ إنشاء الأسوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إن الشركة تترقب انتهاء المجمعة العشرية من مراجعة الرسومات وإصدار التراخيص لمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى الإجراءات القانونية المعهودة، والتى تحرص على الإلتزام بها، ولا تستطيع مخالفتها.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، رداً على خبر سحب أرض الشركة من العاصمة الإدارية، أن الشركة حصلت على تراخيص الأسوار، وسيتم العمل بها خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إسناد الأعمال للمقاول، ونترقب خلال أيام تراخيص العمارات.