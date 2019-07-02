شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 2-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2-7-2019، استقرار ملحوظ عقب انخفاض الأسعار العالمية للذهب أمس بنسبة 2 %، لتسجل أوقية الذهب 1390 دولار، متراجعة من 1409 دولارا بانخفاض قدره 19 دولارا.

وسجل سعر الذهب لعيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر642 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 642 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 550 جنيها للجرام.

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عيار24 سجل 733 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5136 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1390 دولار.

تراجعت أسعار الذهب أمس 2% إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تعزز الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.