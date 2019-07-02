شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة: انكماش العجز التجارى التركى فى يونيو إلى 3.18 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن عجز التجارة التركي انخفض 42.5% على أساس سنوي إلى 3.18 مليار دولار في يونيو وفقا لنظام التجارة الخاص.

وأظهرت بيانات أعلنها مكتب وزيرة التجارة روهصار بكجان أن الواردات انخفضت 22.68% إلى 4.27 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 14.21% إلى 11.09 مليار دولار في يونيو.