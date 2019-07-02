ميد: الإمارات تعالج قضايا المناخ في إكسبو 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد تقرير لمجلة «ميد» بالترتيبات الخاصة بالاستدامة في مقر معرض إكسبو 2020 التي تنسجم مع حرص دولة الإمارات على معالجة قضايا المناخ والمحافظة على البيئة، مؤكداً أن منطقة الاستدامة في مقر المعرض تنسجم مع السياسة الخضراء في الإمارات.

وقال جاسوم ميننجر نائب رئيس إكسبو 2020 للاستدامة: تنسجم هذه الرؤية مع ثقافة الحد من الهدر في البيئة العربية، وثقافة الاعتماد على ما هو متاح من الموارد. ونحن نسعى لخلق بيئة اجتماعية واقتصادية إيجابية؛ لنؤكد أن تحقيق أهداف الاستدامة على مستوى العالم هو أمر ممكن.

ويسلط جناح الاستدامة في المعرض «تيرا» الضوء على ضرورة معالجة الآثار البيئية السلبية التي تنتج عن السلوك البشري؛ من خلال التركيز على تجربة تمكين الزوار من استيعاب دورهم في المحافظة على البيئة، والتحول إلى عامل تغيير إيجابي.

وتعد «تيرا» أول تجربة ذات مغزى يتم الكشف عنها في معرض إكسبو 2020؛ حيث يتم تحويلها لاحقاً إلى مركز للعلوم. وتتيح «تيرا» حسب «ميد» للدول المشاركة ترك بصماتها البيئية؛ من خلال عرض تجاربها في مجال الاستدامة؛ حيث يعرض جناح جمهورية التشيك تجربة مصادر الرياح والشمس والمياه في توليد الطاقة الكهربائية.

كما يزخر المعرض بتجارب توليد الطاقة النظيفة والحد من النفايات ونماذج الأبنية الذكية الصديقة للبيئة؛ حيث تهدف التجارب إلى خفض النفايات بنسبة 85% عن طريق إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتحويل النفايات إلى مخصبات.